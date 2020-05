A mesa puesta

"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

Este año, el Día de la Madre ha sido diferente, sin esas imágenes que se repiten todos los primeros domingos de mayo es restaurantes abarrotados de familias que van a celebrarlo. En el 2020, como llevamos viviendo varias semanas, esto no va a suceder y no podremos brindar con ella en su día fuera de casa. Pero tanto, si estamos pasando con ella el confinamiento y no podemos salir (de la misma forma que sin estar juntos), ¿por qué no la libramos de cocinar?, que con tanto estar en casa, seguro que está harta de pensar todos los días qué poner de comida. ¿Os imagináis su cara si suena el timbre a las 14:00 y llegan con la comida preparada? Que las flores están muy bien, pero alimentan un poco menos…