'Don't let me down': la canción donde Lennon canta a sus miedos, a Yoko y a Paul McCartney

No podían faltar ellos. Obviamente, Madrid también suena a los Beatles y hoy, en concreto, suena a este desgarrador ‘Don’t let me down’ de John Lennon que salió en 1969 como la cara B del single 'Get Back'.

‘Don’t let me down’ es una canción de amor escrita por John Lennon a Yoko Ono, con la que se casaría meses después, igual que McCartney dedicó a Linda con ‘Two of us’, el primer tema de este disco: 'Let it be'.

Si nos fijamos en la letra, es una de las canciones en las que Lennon se muestra más vulnerable. En aquella época, los Beatles no pasaban por su mejor momento y él también estaba teniendo algunos problemas con las drogas. Por eso, ‘Dont let me down’ es como un grito de socorro pidiendo a Yoko que no le decepcione.

Sin embargo, también se puede interpretar como una canción que reafirma la buena amistad que tenían John y Paul. Y es que, ‘Dont let me down’ es un tema que John escribió para cantar con Paul, que se le une en el estribillo como ayudándole a expresar sus inseguridades.

En el último documental de los Beatles que se estrenó el pasado noviembre ('Get Back', disponible en Disney+), se ve cómo juntos van componiendo y añadiendo arreglos a la canción original de John Lennon-

Además, por sus ritmos de rock and roll recuerda a las canciones de los 50 que tocaban y cantaban juntos Lennon y McCartney cuando se conocieron en Liverpool.

Una anécdota de la canción es que cuando cantaron ‘Don't let me down’ en la azotea de Savile Row, donde se encontraban los estudios de grabación de Apple en Londres y que fue su última actuación en directo, Lennon se olvidó de parte de la letra y se puso a improvisar mientras intercambiaba risas y miradas con McCartney.

Por último, recomiendo el grupo 'Beatles 4 you', una de las mejores bandas tributo a los Beatles y que tocaron esta semana en la sala Galileo Galilei de Madrid.