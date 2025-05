Nos vamos de la Feria de Abril y a la Feria de San Isidro

La Feria de Abril llega a su fin el domingo en Sevilla, y este fin de semana en la capital habrá locales donde harán fiestas para celebrarlo como se merece. Comienzo la sección con una copita de Tío Pepe en Rama 2025, porque no puede haber algo más de feria que beber un fino. Y lo hago con este de González Byass que aúna lo mejor de 92 botas de las soleras de los pagos más emblemáticos de Jerez. Es un vino con 190 años de historia y tradición, con el que da gusto brindar.

Y para tener bien de fiesta, me voy a la calle Álvarez Gato, 4, a Inclán Brutal Bar, un local de moda con una decoración divertida, atrevida, y donde además se come bien. Hasta el domingo, el bar se ha engalanado con elementos que evocan a la feria, servirán rebujitos bien fresquitos y jamón ibérico que cortará en vivo un cortador de jamón. Por supuesto habrá música que dará pie a no parar de bailar sevillanas

Y el jueves es el día del patrón de Madrid, San Isidro. Verbena, Pradera, feria taurina, y por supuesto tradición gastronómica con el rabo de toro. Y aunque no vayamos a la Pradera, o no seamos taurinos, eso no quita que disfrutemos de un buen guiso de rabo. Y es que son muchos restaurantes los que lo sirven este mes, o tienen siempre en carta. Un plato sabroso sin duda, bien estofado, al que sólo hay que ponerle buen producto y mucho cariño. Y aunque se suele decir de toro, realmente es de vaca o de ternera porque no hay tanto toro para tanta demanda. Hemos hablado otras veces de sitios tradicionales donde comerlo como Los Timbales, El Fogón de Trifón, pero hoy voy a ir a comerlo a otros sitios donde lo elaboran haciendo una reinterpretación de esta receta tan castiza.

Como es el caso de Cokima en la calle Andrés Mellado, donde van a celebrar un San Isidro con toque asiático. Este restaurante con una cocina tipo street food basada en el producto de temporada, con buenos fondos y trabajadas elaboraciones, nos van a hacer disfrutar con unas Gyozas de un guiso de rabo de toro tradicional desmenuzado, con salsa salsa demiyaki, BBQ y shichimi.

Y voy ahora a un restaurante que ha abierto hace unas semanas, de un concepto que dará mucho que hablar. Se llama Gulah, está en la calle Arturo Soria, 198 y preparan Po´boys, una elaboración típica de Nueva Orleans. Un pan tipo francés crujiente pero tierno con riquísimos rellenos y diferentes combinaciones con ingredientes de aquí. Y en este caso, se ponen castizos con dos de sus propuestas como son el Toroloco, un Po’boy de rabo de toro guisado durante 24 h, guacamole y cebolla encurtida, o el Chulapoh Boy, de calamares fritos y mayonesa de lima. Ojo porque el ticket medio de este nuevo restaurante informal pero elegante es de 18 – 20€.

Soy muy de mercados. Y más de los que ahora proliferan donde se mezclan y conviven en perfecta armonía los puestos de abastos en los que poder hacer la compra, y la zona de restauración. Y me voy al Mercado de Antón Martín en la calle Santa Isabel porque estos días van a celebrar diferentes actividades para homenajear a nuestro patrón. Mañana día 10 habrá a las 12:00 h una cata de un vermut de Alcalá de Henares, Trampero, con gildas en el puesto de La Consentida del Doré. El 13 de mayo habrá una exhibición de chotis así como degustación de chocolates Moxè. El día 14, degustación de rosquillas y limonada y taller de cocina para niños.