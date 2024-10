'Chefs on Fire' enciende Madrid

El Real Jardín Botánico se va a convertir en un mercado gastronómico que reunirá a reconocidos chefs nacionales e internacionales: 11 con estrella Michelin, tres con estrellas verdes y ocho soles Repsol, que elaboraran recetas hechas a la brasa. Un auténtico festival de alta cocina y mucho más, en torno al fuego, donde los cocineros mostrarán sus habilidades fuera de sus cocinas habituales. Barbacoas, parrillas, asadores y planchas, todo se llevará a cabo al aire libre, creando un ambiente rústico y natural.

Está previsto que se cocinen unos 2.250 kg de carne, y además habrá pescado, platos vegetarianos, pizzas, sushi… ´De cocineros nacionales, tendremos figuras como Javier Estévez de La Tasquería (una estrella Michelin), que prepara un Taco de Ternera con mayonesa de chipotle; Roberto Foronda de Tripea y Triperito, nos sorprenderá con una Codorniz con boniato; Íñigo Urrechu de Urrechu Velázquez y El Cielo de Urrechu nos trae propuesta vegana de Aguacate con remolacha. El restaurante madrileño Chispa Bistró preparará mollejas a la brasa con anchoa de Santoña bañada en oloroso y beurre blanc de Jerez. El chef de Santerra, Miguel Carretero elaborará Choripan de ciervo, queso cheddar y mahonesa de piparras; o Fregola ahumada, dashi de cerdo ibérico y T-bone de atún de almadraba a la brasa, hecho por Massimiliano Delle Vedove de Smoked Room (dos estrellas), entre otras más delicias.

De los chefs internacionales podremos probar cosas tan ricas como una Barbacoa brasileña con farofa y vinagreta preparada por Janaína Torres, la portuguesa considerada la mejor cocinera del mundo en 2024, según The World's 50 Best Restaurants de A Casa do Porco (una estrella Verde Michelin) o el plato típico portugués de Bifana de cerdo ibérico de Henrique Sá Pessoa del restaurante lisboeta Alma (con dos estrellas Michelin). Esperada también es la presencia de Pablo Rivero y Guido Tassi, de la parrilla Don Julio en Buenos Aires, reconocido como el mejor restaurante de carne del mundo.

La oferta gastronómica se completa con los denominados "Bites" o acompañamientos. Entre ellos, Patata asada y ahumada acompañada de oreja a la plancha y salsa brava, de Arzábal; la famosa Burger a la parrilla de Leña de Dani García. Y de postre, por ejemplo, arroz con leche requemado del restaurante Quinqué.

A esta bacanal gastronómica que han organizado los 'Chefs on Fire' se unirá un programa musical de lo más variada y en directo de la mano de 6 artistas cada día. Además, habrá un programa especial para niños con talleres sobre alimentación y sostenibilidad, un factor muy importante en este evento con menaje de un solo uso reciclado y respetuoso, alimentos de proximidad y temporada, colaboraciones con ONG`s para evitar el desperdicio alimentario. Además, se han comprometido a replantar el equivalente a toda la leña consumida en un bosque madrileño.

El Real Jardín Botánico de Alfonso XIII está en la Avenida de la Complutense, y estarán de 12:00 a 24:00 h el sábado y de 12:00 a 22:00 el domingo. Se puede comprar un abono de 2 días que incluye 10 platos de comida y cinco bebidas por 210 €. También se podrán comprar entradas de un día entre 95 y 110 €. Toda la información además de la venta de entrada podemos encontrarla en https://www.chefsonfire.es/.