Arrimar el ascua a... la carne

Empezamos la ruta en un sitio memorable en la calle Ibiza, como es Casa Julián de Tolosa, (https://ibiza.juliandetolosa.com/) donde Iñaki Gorrotxategi, parrillero de pro, nos deleita con su técnica y el productazo que tienen. Es un asador vasco del Siglo XXI, con la tradición de una parrilla vista de ladrillo que hace funciones de horno. Está integrada en la sala pero gracias a su potente extracción permite un asado limpio y eficaz sin humos. Imprescindible su Chuletón de vacuno mayor con 6 ó 7 años de edad, con una maduración media de 25 días, de razas nacionales y extranjeras y cuesta 55,00 € el Kg. Hay que tomarla con sus pimientos del piquillo asados porque son una locura.

Y de un restaurante con inspiración vasca nos vamos a otro, que para eso entienden mucho de brasas en el norte. El Asador Guetaria 2.Zero (https://www.asadorguetaria.com/index.html), en la calle Aviador Zorita. Y como la esencia de un asador son las brasas, en ellos se asan carnes y pescados el tiempo justo para alcanzar el mejor sabor y jugosidad. Rapes, rodaballos, chuletones, lomos de vaca vieja… La calidad de sus productos y la atención a sus clientes es su mejor carta de presentación. De su parrilla sale un memorable rape o rodaballo asado en pescados. Pero en carnes, su Chuletón de vaca vieja de 1 kg aprox a 48€, su Lomo bajo de vaca vieja de medio kilo, o su Centro de solomillo, salen con un sabor único.

Y si queremos tomar comida de barbacoa en casa, pero sin tener que encenderla nosotros o porque no tengamos, o porque no nos apetece ensuciar, nada como pedir a La Casa de las Brasas (https://www.lacasadelasbrasas.com/). Es un pequeño negocio familiar fundado en 1988 y se le conoce por la calidad de sus productos pero a bajos precios. Preparan al carbón arroces y paellas, pollo asado, costillar e incluso paletillas de cordero. Ojo al hacer el pedido no olvidarse pedir pan que sale de su obrador y que también está delicioso. Sus tiendas están en Rivas, Legazpi y Mar de Cristal y se puede ir a comprar allí o pedir a domicilio.

Otro restaurante donde las brasas tienen gran protagonismo y hasta en su nombre lo indican es Las Brasas del Mentidero (https://mentiderodelavilla.es/las-brasas/). Pertenece al Grupo Mentidero, que ya es garantía de calidad. Está en la Ronda de la Comunicación, al lado de Telefónica, y además de ser un sitio que te hace olvidarte de la ciudad, tiene una terraza magnífica para 140 personas, por lo que se puede disfrutar de un buen almuerzo y una mejor sobremesa. Preparan un pollo al ajo limón o estilo piri piri con inspiraciones portuguesas, las hamburguesas, la entraña, un memorable chorizo argentino con chimichurri o el lomo alto, salen de su magnífica parrilla para hacernos disfrutar. El precio medio es de 35€.