Tarragona serà l'epicentre de la dansa contemporània de Catalunya

Tarragona esdevindrà l'epicentre de la dansa contemporània de Catalunya. El Govern i l'Ajuntament de Tarragona han segellat un acord perquè la ciutat es converteixi en la nova seu de CataLANDance, la plataforma internacional de dansa que, juntament amb Especial Dansa, configura el mercat estratègic de dansa de Catalunya.
CataLANDance serà bianual i s'alternarà amb el mercat professional nacional. Aquesta iniciativa es posarà en marxa a partir de 2027. L'acord té una vigència de tres anys (2026-2029) i també inclou un tercer esdeveniment anual, el PRO365 Dansa, a banda de l'Especial Dansa i CataLANDance. L'organització de tots tres té un pressupost de 825.000 euros, dels quals el Departament de Cultura n'aporta 535.000.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha afirmat que Tarragona es convertirà en la nova capital de la dansa contemporània amb CataLANDance i l'Especial Dansa.
La plataforma internacional CataLANDance té com a objectiu promoure col·laboracions, impulsar la presència d'artistes i companyies catalanes en l'àmbit internacional i fomentar la contractació de les produccions de dansa de Catalunya a l'exterior. La iniciativa vol oferir una mirada àmplia i representativa de la dansa catalana actual als programadors i professionals internacionals, a través d'un format que combina presentacions, trobades i espais de debat, així com inserir Catalunya en els debats més actuals del sector.