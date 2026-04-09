Actualitat

Sanitat igualitària

El projecte Crític.Cat permetrà atendre amb equitat els pacients crítics del Camp de Tarragona i l'Ebre.

Pablo Alcaraz

Tarragona |

Presentació del projecte Crític.Cat al celler de Vila-seca | ACN

El projecte Crític.Cat permetrà atendre amb "equitat" els pacients crítics al Camp de Tarragona i de l'Ebre. La iniciativa permetrà treballar a les UCI dels hospitals Joan XXII, Santa Tecla de Tarragona, Sant Joan de Reus i el Verge de la Cinta de Tortosa, així com tots els centres comarcals, en xarxa.

El nou model d'atenció al pacient crític i semicrític pretén millorar la prestació del servei al conjunt del territori amb un model assistencial basat en eines digitals. Els seus impulsors expliquen que es crearà un repositori que recollirà totes les dades dels usuaris, que serviran per atendre'ls millor. "Si les tenim totes, podem analitzar-les, generar valor i predir", ha dit el director de la Fundació TIC Salut Social, Joan Guanyabens.

La prova pilot es va iniciar a Girona i ja s'ha començat a desplegar a la província de Tarragona.

