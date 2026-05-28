El TSJC investiga Joan Ignasi Elena per presumpta prevaricació

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller i diputat d'ERC al Parlament, Joan Ignasi Elena, per la presumpta participació en un delicte de prevaricació administrativa relacionat amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Fèlix Alonso, diputat al Congrés per Sumar.
La sala civil i penal del TSJC ha admès la competència després de rebre la petició del jutjat d'instrucció número 4 del Vendrell, que atribueix indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa SINERGIA Energia Dret i Medi Ambient, l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera.
La investigació indica que Elena i Herrera, administradors de l'empresa SINERGIA, haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla, a través de la figura del contracte menor. El Tribunal Suprem ja investiga paral·lelament el que era alcalde d'aquest municipi, el diputat Fèlix Alonso.
Segons descriu la resolució, el cas se centra principalment en un contracte de serveis d'assessorament jurídic extern adjudicat a SINERGIA EDM a partir del 18 d'octubre de 2017. La investigació sosté que el consistori hauria utilitzat de forma fraudulenta la fórmula del contracte menor per evitar un concurs públic i els mecanismes de concurrència competitiva previstos a la legislació de contractació pública.
SINERGIA EDM va facturar mensualment 1.300 euros més IVA pels serveis d'assessorament. Segons el TSJC, es van emetre 22 factures entre novembre de 2017 i juliol de 2019, amb un import acumulat de 25.046,67 euros, més 5.259,80 euros d'IVA, quantitat que supera el límit dels contractes menors, fixat en 15.600 euros més IVA. També s'assenyala en l'escrit que el contracte menor "no podia ser prorrogat ni tenir una durada superior a un any", segons la normativa vigent aleshores.
El tribunal considera rellevant l'existència d'informes desfavorables de la interventora municipal, que advertia que es repetien serveis amb el mateix proveïdor "sense respectar els principis de publicitat i concurrència" de la llei de contractes del sector públic. La magistrada del Vendrell assenyala que en diverses adjudicacions es va prescindir dels informes preceptius del secretari municipal i dels procediments ordinaris de licitació i sosté que els investigats no podien desconèixer la normativa administrativa per la seva experiència professional i política.