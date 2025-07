Queixes per la brutícia

La Plataforma per una Tarragona Neta ha traslladat al Síndic de Greuges unes 2.000 signatures i un reportatge fotogràfic per queixar-se de la brutícia de Tarragona. L'entitat, de nova creació, ha explicat aquest dilluns que ha intentat reunir-se amb l'Ajuntament però que no els han volgut rebre i per això ha acabat recorrent a la sindicatura, que ja hauria demanat informes al consistori.

Mònica Nogués, impulsora de la plataforma, ha assegurat que hi ha "una omissió de funcions per part de l'ajuntament" pel què fa a la neteja, que ha recordat que és un "dret bàsic" de la ciutadania. Així mateix, Nogués ha manifestat que la brutícia que s'acumula és "un risc" perquè acaba sent "un nucli de paràsits, virus i bactèries".

Nogués ha explicat que la campanya proposa una sèrie de mesures concretes com intensificar la neteja de carrers, contenidors i espais públics, potenciar l'educació i conscienciació comunitària, implementar sancions efectives i vigilància activa davant les conductes incíviques i fomentar l'ús de pipicans i zones de sorra per a mascotes.

A la roda de premsa de la plataforma, també hi ha intervingut el president de la Federació d'Associacions de Veïns/es de Tarragona, Alfonso López, que ha expressat el seu suport a les demandes de la plataforma ciutadana. López ha recordat que, des de fa temps, la FAVT ha demanat a l'Ajuntament per activa i per passiva “solucions provisionals”, mentre no es desencalli l'adjudicació del contracte de la brossa. Finalment, López també ha reclamat “responsabilitat” a la consellera Orts perquè compleixi amb les seves obligacions en matèria de neteja.