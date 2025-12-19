L'Alcanar del futur

El Govern i l'Ajuntament d'Alcanar han signat un protocol per impulsar les obres per evitar inundacions al barranc del Llop d'Alcanar. El document contempla l'expropiació dels deu edificis que hi ha a la zona del barranc, si no s'arriba a cap acord de compra amb els veïns. La previsió és que a finals del 2027 es comenci a executar les obres i que s'acabin definitivament entre finals del 2028 i inicis del 2029.
El protocol d'intencions que s'ha signat aquest divendres al Palau de la Generalitat contempla la construcció de les infraestructures hidràuliques necessàries per evitar més inundacions al barranc del Llop. El document ha estat signat pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, per l'alcalde d’Alcanar, Joan Roig, i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter.
L'acord busca una "solució definitiva" a la problemàtica, que es basa en l'adquisició de mutu acord de les propietats afectades. En cas que no sigui possible, s'expropiarà les finques. De moment l'Ajuntament d'Alcanar ja ha començat un procés de taxació dels habitatges afectats. Un cop s'hagi produït la compra o l'expropiació, s'enderrocarà els edificis.
Dalmau, ha assegurat que l'executiu està "decidit" a donar "una resposta definitiva" als ciutadans d'Alcanar per "posar fi d'una vegada per totes a la situació". "Avui saldem un deute històric del Govern i del país amb Alcanar", ha remarcat.
D'altra banda, ha assegurat que l'objectiu és donar una alternativa a qui viu a les cases afectades i ha remarcat que no els deixen "abandonats". En aquesta línia, ha apuntat que la prioritat serà buscar solucions acordades amb els veïns. Sí que ha avisat, però, que estan "decidits a tirar endavant" el projecte i, si no s'arriba a pactes, iniciaran expropiacions de les finques.
En el cas del càmping dels Alfacs, també dins de la zona que pateix les inundacions, Dalmau ha admès que els preocupa la situació però ha afirmat que estan treballant-hi. En aquesta línia, ha dit que no volen descartar cap opció.