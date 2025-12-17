Més aparcaments dissuasius

L'Ajuntament de Reus té en marxa el pla de millora d'aparcaments dissuasius de la ciutat, una mesura complementària al desplegament de la Zona de Baixes Emissions. De moment, ja s'ha actuat a l'aparcament del Pi del Burgar (200 places). Després de Nadal, actuarà als altres aparcaments dissuasius fora de l'àmbit de la ZBE. Són els del carrer del Treball (70 places), l'avinguda dels Països Catalans amb el carrer de Romaní (275 places), i Misericòrdia (137 places). També s'actuarà al carrer del Ball de Diables (70 places) dins de l'àmbit de la ZBE.
Les brigades municipals s'encarreguen de netejar els solars d'escombraries i males herbes i anivellar-los amb sorres. L'Ajuntament de Reus ha aprovat inicialment el projecte constructiu per habilitar un nou aparcament dissuasiu al polígon Dyna. Tindrà la doble funció de donar resposta a la forta demanda d'estacionament lliure de l'activitat empresarial del polígon i oferir més places alternatives. El consistori preveu dotar els plans d'inversions municipals de cada exercici amb els recursos suficients per condicionar un mínim d’un nou aparcament dissuasiu cada any.
El consistori analitza altres solars disponibles a la ciutat per incrementar el número de places d'aparcament alternatiu.