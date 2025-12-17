Sobreviure en un entorn competitiu

L'Associació Empresarial Química de Tarragona vol enllestir en els propers mesos, juntament amb el Govern, el pla específic per a la millora de la competitivitat del polígon petroquímic tarragoní. En l'acte de balanç de l'any, el president de l'entitat, Javier Sancho, ha remarcat la "urgència" que tenen les empreses per consensuar amb l'administració el document que ha de permetre augmentar la competitivitat del sector. Unes dificultats marcades per l'alt cost de l'energia, de les compensacions pels drets d'emissions de CO2 i per la importació de matèries primeres procedents d'altres punts del planeta.
Sancho ha avançat que preveuen que el 2026 segueixin amb la mala dinàmica dels últims anys. El directiu ha remarcat que la química bàsica està passant per un moment "dur", ja que segons les xifres que ha donat, des del 2020 la producció a l'Estat ha caigut un 9%, mentre que des del 1990 a nivell europeu l'impacte de la indústria química s'ha reduït en un 34%
El president de l'AEQT ha indicat que l'administració els "entén i dona suport" i que treballen "de manera conjunta" amb la Generalitat per capgirar la tendència dels darrers anys i convertir Tarragona en "un gran hub multienergètic" basat en un polígon descarbonitzat i que elabori productes renovables i circulars.
El pla específic per al polígon petroquímic tarragoní que reclamen també ha de permetre potenciar infraestructures necessàries per al sector -especialment energètiques- i l'arribada de noves companyies.