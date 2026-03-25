Habemus Consorci

El president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han signat aquest dimecres el conveni de creació del Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco. El nou ens ha de permetre gestionar els monuments romans declarats Patrimoni de la Humanitat de manera integral.
Es tracta d’un instrument jurídic nou que facilitarà la recuperació, la restauració, la conservació, la millora, la gestió, la difusió i la promoció històrica, científica, cultural i turística conjunta, coordinada i equilibrada del patrimoni històric i cultural lligat amb el passat romà de la ciutat de Tarragona i de les poblacions del seu entorn, pertanyent o adscrit a les entitats consorciades o gestionat per aquestes.
Les tres administracions lideraran el consorci, mentre que la Diputació de Tarragona, el Ministeri de Cultura, els ajuntaments d'Altafulla i Constantí i l'Arquebisbat de Tarragona també hi participaran de forma externa. "El consorci permetrà generar noves oportunitats de progrés i de promoció per Tarragona", ha afirmat el cap de l'executiu.
El consorci
L’Ajuntament de Tarragona actuarà com a líder del consorci, però es mantindrà una gestió conjunta de totes les institucions consorciades, per tal de posar en comú les mateixes polítiques i actuacions envers al patrimoni, i així establir objectius comuns i treballar en una mateixa línia, a través d’una oficina tècnica.
El nou ens començarà a caminar definitivament a principis del 2027 i ho farà amb un pressupost de 8 milions d'euros anuals entre 2026 i 2029, amb una aportació d'uns 3,6 milions d'euros anuals per part de la Generalitat, uns 2,5 milions de l'Ajuntament de Tarragona i uns 100.000 euros anuals de la Diputació de Tarragona. A més, caldrà sumar-hi els ingressos corrents generats pels mateixos monuments, amb una previsió d'entre 1,7 i 2 milions d'euros. El Consorci també gestionarà les inversions previstes pel Ministeri de Cultura, que a dia d'avui té compromesos 19,3 milions en matèria patrimonial fins el 2027, entre les obres del MNAT i la Necròpolis.