Entreguen 11.000 signatures per aturar el trasllat dels usuaris de la residència de Reus

Familiars, treballadors i usuaris de la residència de la Gent Gran de Reus han lliurat aquest dilluns 11.263 signatures a l'Ajuntament. Reclamen que s'aturi el trasllat dels residents cap a altres centres del municipi o cap a la residència de la Mercè de Tarragona, així com dels empleats.

També han denunciat que el Govern estigui pressionant a les famílies perquè triïn el nou centre. Fins al moment, ja han marxat vuit usuaris i la majoria d'ells han optat per residències privades de la capital del Baix Camp. Des del comitè d'empresa de la residència han reclamat més transparència al Govern, ja que tot i les seves demandes, no els han entregat cap documentació sobre el projecte d'execució de les obres per reformar el centre ni calendari.

Drets Socials va anunciar que a partir del dia 27 de maig reprendrien el trasllat de la resta de persones encara que no haguessin expressat la seva preferència de centre. "Els residents que no hagin manifestat la residència on volen estar durant aquest període temporal seran traslladats a la residència la Mercè de Tarragona", van detallar a través d'un comunicat. La voluntat del Departament és que l'actual centre quedi buit a finals de juny.

Per altra banda, el Govern ja va aprovar una partida per iniciar les obres de reforma de la residència i per fer l'encàrrec corresponent a Infraestructures.