Protesta sanitària

Els treballadors de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona protestaran la setmana vinent per denunciar la sobrecàrrega assistencial, la manca de conciliació i la falta de planificació del centre hospitalari. Les protestes es faran el pròxim dilluns, dimecres i divendres.

Segons la membre de la Junta de Personal de l'Hospital Joan XXIII del sindicat CATAC-CTS, Marina Roig, els professionals estan cansats i esgotats per la manca de planificació de l'hospital, que provoca retards en la concessió de permisos, tant de vacances com per a la conciliació familiar des de fa un any i mig. "Estan sobrecarregats perquè s'estan cobrint les necessitats estructurals de l'hospital amb hores extres", ha lamentat Roig. La infermeria és una de les categories més afectades, però no l'única categoria.

Alhora, la sanitària ha denunciat el tancament de quatre llits de l'UCI per la manca de treballadors. Actualment, hi ha en funcionament 24 llits dels 30 que es van obrir inicialment. Roig ha explicat que es van tancar dos d'ells fa temps i que ara se n'han tancat quatre més. D'altra banda, també ha lamentat que s'han incrementat les ràtios de pacient per infermera en alguns serveis.

Per la seva banda, la direcció de l’hospital Universitari Joan XXIII ha afirmat que "garanteix una atenció segura i de qualitat, als usuaris". "Això inclou dur a terme les contractacions necessàries per assegurar l’assistència i alhora respectar el descans i les vacances dels professionals", han assenyalat. Respecte al tancament de llits de l'UCI, han asseverat que els recursos assistencials "s’ajusten de manera dinàmica a la demanda sempre garantint una atenció segura i de qualitat als pacients".