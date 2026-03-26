Actualitat

Els bombers treballen en l'extinció d'un incendi forestal a Paüls

El fort vent complica les tasques d'extinció.

Redacción

Tarragona |

Columnes de fum a la zona de l'incendi de Paüls | ACN

Nou dotacions terrestres i un helicòpter dels bombers treballen en l'extinció d'un incendi forestal que s'ha declarat aquest dijous poc abans de les onze del matí a la zona del coll de Xusco, al terme municipal de Paüls (Baix Ebre). El foc hauria afectat, fins aquest moment, una zona de pinar de menys d'una superfície de menys d'una hectàrea.

Els bombers, que han desplegat també equips del GRAF i EPAF, així així com efectius de les ADF treballen en els dos flancs de l'incendi. Tot i que el dispositiu desplegat es manté estable des d'un primer moment, el fort vent que bufa a la zona està complicant les tasques d'extinció.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer