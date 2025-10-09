Reus

Els beneficis dels fruits secs

Experts debaten noves línies d'investigació per demostrar els beneficis dels fruits secs per a la salut.

Redacción

Tarragona |

Imagen de archivo de frutos secos
Imagen de archivo de frutos secos | Pexels

28 experts procedents de cinc continents participen en el congrés internacional organitzat aquest dijous i divendres per la Universitat Rovira i Virgili a Reus. Els investigadors debaten sobre les noves línies de recerca per demostrar els beneficis dels fruits secs.

El president de la International Nut and Dried Fruit Council, Jordi Salas-Salvadó, ha explicat que hi ha diversos estudis que indiquen que el consum d'aquests aliments redueix el risc de desenvolupar diabetis, malalties cardiovasculars o alguns tipus de càncer. "Els científics volem canviar les recomanacions, ja que tenim tanta evidència per dir que els fruits secs tenen beneficis per a la salut", ha afirmat.

