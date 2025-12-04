Previsions d'ocupació superiors al 80% per aquest pont de la Constitució

Previsions d'ocupació superiors al 80% als establiments de la majoria de comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre pel pont de la Constitució. La Federació d'Associacions d'Empreses d'Hostaleria de Tarragona (AEHT) considera aquestes xifres com a positives i similars a les dels últims anys. Constaten, en aquest sentit, el creixement de la tendència dels clients a reservar a última hora i en funció de la bona previsió meteorològica.
Apunten que a les comarques interior com la Terra Alta, el Priorat o la Conca de Barberà els visitants d'origen català que busquen experiències a la natura, escapades romàntiques o oferta d'enoturisme de qualitat permetran assolir el 85% de l'ocupació.
A Tarragona ciutat esperen arribar al ple total. Segons la Federació, els hotels i apartaments turístics de la capital freguen el 100% d'ocupació confirmant "la desestacionalització del turisme urbà". En altres capitals de comarca, com Valls o Reus, amb hotels destinats principalment a empreses, la previsió és més discreta.
L'entitat preveu també una "bona afluència" als establiments de restauració de la província durant els dies de pont, motivada tant pels visitants de fora que fan estada al territori i volen conèixer la gastronomia de la zona com per part dels clients locals, que aprofiten l’ambient festiu i les jornades de compres de Nadal per menjar fora.