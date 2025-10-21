Justícia ampliarà Mas d'Enric

El Departament de Justícia preveu construir dos mòduls nous amb 256 places per a interns a la presó de Mas d'Enric, al Catllar, per afrontar el creixement "exponencial" de la població penitenciària a Catalunya. Segons el calendari previst pel Departament, els dos mòduls es començarien a construir a partir de l'any vinent de manera que les places estiguin disponibles el 2028.
Segons ha explicat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler en una atenció a mitjans, l'increment de l'activitat policial redunda en un augment de la població penitenciària de forma "sostinguda". A juny de 2025 la previsió era de 8.769 persones i a 30 de setembre ja s'ha arribat a 9.098 persones. "Ara no estem saturats, però si es mantingués aquesta tendència podríem arribar a un espai de saturació", ha indicat.
El dèficit de capacitat dels centres penitenciaris és en homes adults i règim ordinari. Això fa que sigui "necessari", ha dit el conseller, augmentar la capacitat penitenciària.
Pla Integral de legislatura de Justícia
D'altra banda, Justícia busca passar d'una seguretat física "perimetral" a una de més "integral". Això, a la pràctica, es traduirà en inhibidors de telèfons mòbils, escàners corporals i tecnologia per a detectar drons que puguin tenir com a objectiu introduir droga o les presons, per exemple. Durant l'actual legislatura s'arribarà a tots els centres.