Educació xifra en un 34,37% el seguiment de la vaga educativa a Tarragona

El Departament d'Educació ha xifrat en un 34,37% el seguiment de la vaga al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès, amb la informació facilitada pel 87,6% dels centres a les 13.00 hores. USTEC, en canvi, parla del 70% de seguiment. Es tracta de la segona jornada de les vagues educatives per territoris convocades aquesta setmana per continuar exigint millores laborals més enllà de l'acord del Govern amb CCOO i UGT.
Els docents han tallat a primera hora del matí la sortida de l'AP-2 a Montblanc en direcció a l'N-240, la mateixa N-240 i els accessos al Port de Tarragona per l'A-27 durant gairebé dues hores. Els talls en aquests punts han durat fins a les 10, quan els manifestants han començat a marxar cap a Tarragona. Ho han fet per l'A-27 i per l'A-7, que durant uns minuts han tallat en els dos sentits, fins arribar a la plaça Imperial Tàrraco de la capital tarragonina cap al migdia, punt on ha arrencat la manifestació fins a la plaça de la Font. A l'Ebre, una trentena de vehicles ha fet una marxa lenta de la Ràpita a Tortosa.
Aquest dimarts, estan convocats a l'aturada el personal docent funcionari, funcionari interí, funcionari en pràctiques i laboral (incloent-hi el laboral docent, el Personal d'Atenció Educativa i el d'Administració i Serveis) dels serveis territorials del Penedès, Tarragona i les Terres de l'Ebre.
Estan cridats a la vaga també altres col·lectius, com personal de lleure educatiu, escoles bressol de gestió indirecta i centres públics d'altres titularitats; sobre els que Educació no disposa de dades.