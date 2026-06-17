Cop policial al top manta

Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat aquest dimecres un dispositiu contra una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i distribució de productes falsificats. Les entrades i registres s'han fet principalment en diferents localitats del Camp de Tarragona, però també se n'haurien produït en altres demarcacions.
A Salou, en un domicili del carrer Església, els agents han detingut deu persones i intervingut nombrós material que s'hauria falsificat. En aquest punt hi han participat una trentena d'agents dels tres cossos. A la ciutat també s'han fet més intervencions i detencions, si bé no han transcendit les xifres. La investigació segueix oberta, segons han explicat fonts policials.
Justament la capital de la Costa Daurada era un dels punts que preocupava més els Mossos d'Esquadra, ja que fa exactament un any en operatius similars es van produir enfrontaments amb grups de manters, que protestaven pel comís de la mercaderia i detenció de companys. Aquest matí, en tot moment la situació ha estat tranquil·la i no s'ha produït cap tipus d'incident.