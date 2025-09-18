Colofó a l'any Fortuny

Una vuitantena d'obres de Marià Fortuny cedides per col·leccions particulars i institucions com el MNAC, el Prado i el Museu Tyhssen formen part de la nova exposició 'Fortuny. L'observació de la natura. El poder de la mirada'. La mostra explora el vincle del pintor amb la natura, reflectint el seu interès per la botànica i el paisatge. Es divideix en cinc àmbits i s'hi poden veure peces que no s'havien exposat fins ara.
El comissari, Francesc Quílez, també ha volgut posar el focus en la gran quantitat d'obres inacabades del pintor català més internacional del segle XX. Quílez ha assenyalat que aquest fet evidencia la "modernitat" de l'artista.
El comissari considera que Fortuny també es va "avançar al seu temps" amb les pintures preparatòries d'encàrrecs, moltes d'elles sobre paper. Per exemple, hi ha diversos dibuixos vinculats a 'La batalla de Tetuan', una de les peces més reeixides de l'artista. En aquestes peces es fan "aproximacions, estudis de la natura, de la interacció amb la llum, amb els efectes atmosfèrics", que després es veuran reflectits al quadre definitiu.
L'exposició, gratuïta, s'obrirà dijous 18 de setembre i es podrà veure fins al 14 de desembre al Museu Salvador Vila Seca de Reus. A més, servirà per tancar l'Any Fortuny coincidint amb el 150è aniversari de la mort de l'artista.