Avís d'accident

El tram de la T-314 entre Cambrils i Reus és el que té el risc més alt d'accident de Catalunya per segon any consecutiu. Aquesta és una de les principals conclusions de la 22a edició del Mapa de risc a la xarxa viària del RACC, presentat aquest dimarts. En el trienni 2022-24, els accidents greus i mortals han augmentat un 11,5% i la mobilitat global un 5,6%, fet que implica que el risc d'accidentalitat hagi crescut prop d'un 5%.
A més, el tram on es concentren més accidents greus és el de la T-11, a l'encreuament entre Tarragona i Reus. Els responsables de l'estudi també han destacat que el risc de patir un sinistre mortal o greu en una carretera convencionals és quatre vegades més alt que en una desdoblada.
En l'estudi, també indica que els camions estan implicats en el 41,7% dels accidents greus a l'AP-7, al seu pas per les comarques tarragonines i ebrenques, malgrat que els vehicles pesants només representen el 25,9% del trànsit total d'aquesta via. Alhora, el tram amb més concentració de camions es troba a l'N-340, a la variant de Torredembarra. Els impulsors de l'informe, a més, han subratllat que en el 35% dels accidents amb morts i ferits hi ha implicats com a mínim una moto o un ciclomotor.