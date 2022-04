Protestes a Correus

Els empleats han ocupat la primera planta de la seu principal, des d'on han tirat octavetes i han cridat consignes com 'Correus no es ven, sinó que es defensa'. També han penjat una pancarta i cartells reivindicatius per reclamar millores laborals.

La protesta s'emmarca en les mobilitzacions que s'estan fet arreu d'Espanya amb el lema 'Salvem Correus'.

Els sindicats d'UGT i CCOO han fet una crida per secundar la vaga prevista els dies 1, 2 i 3 de juny per reclamar un servei postal públic de qualitat i per denunciar la seva privatització i la gestió del president de Correus, Juan Manuel Serrano, a qui acusen d'estar desmantellant el servei públic postal i de portar l'empresa a la fallida tècnica.