'La Voz Positiva', el mitjà que es queda amb la cara positiva de l'actualitat

“Vull mostrar a la gent que hi ha bones notícies al món”. Amb aquesta frase, el periodista Óscar Estivill justifica la creació del seu mitjà, La Voz Positiva, nascut amb l’objectiu de donar veu a històries de bondat i optimisme.
El projecte, que inicialment es deia Informativo Positivo, ha fet un pas endavant per “anar més enllà”. “Vull moure’m fins als llocs on passen les coses; vull que les veus protagonistes siguin les que ens expliquin les històries”, remarca Estivill.
El periodista subratlla que La Voz Positiva ha de ser un complement, i recorda constantment als seus seguidors que combinin la informació optimista amb la que ofereixen els mitjans generalistes. Des del seu inici, ha narrat històries inspiradores: avenços científics, superacions de malalties, projectes socials...
Un punt d’inflexió en la hisòtia del mitjà va arribar amb la DANA. “Vaig anar a València durant el temporal com a voluntari, però amb el micròfon a la motxilla. Em vaig adonar ràpidament de la bondat que hi havia als carrers”, explica. Aquella experiència el va convèncer que havia de posar la seva càmera i el seu micròfon per mostrar la solidaritat, les històries de superació i els somriures que, fins i tot enmig de la tragèdia, deixen empremta.