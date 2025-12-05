El Govern investiga si el brot de pesta porcina a Catalunya prové d'un laboratori

El Govern ha obert una recerca per a esclarir l'origen del brot de pesta porcina detectat en les últimes setmanes a Catalunya després de rebre un informe del laboratori de referència de la UE que apunta que el virus pot procedir d'una "instal·lació de confinament biològic".
Segons ha explicat el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, aquest virus pertany a un grup genètic diferent del qual pertanyen els virus circulants ara mateix a la Unió Europea. Pel que sembla, el detectat a Barcelona pertanyeria al nou grup genètic 29, que seria "molt similar" al grup genètic 1 que va ser el que va circular a Geòrgia el 2007. "No exclou, per tant, que el seu origen pugui estar en una instal·lació confinament biològic", expliquen des del Ministeri. "L'informe no és concloent, hi ha diverses opcions obertes, l'informe no descarta res", ha explicat Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. L'objectiu d'aquesta recerca és identificar els establiments i les unitats epidemiològiques, les empreses alimentàries i de pinsos, els establiments de subproductes i altres llocs en els quals s'hagin pogut infectar o contaminar els animals.
Des del Departament, demanen a la ciutadania que no accedeixi al medi natural en 91 municipis i ha dit que els Mossos tenen preparades les actes per sancionar les persones que se saltin de manera reiterada les restriccions.