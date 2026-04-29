Una vintena d'entitats exigeixen millores al nou Pla Cura aprovat pel Govern

L’endemà que el Govern aprovés el decret llei que reforma el sistema de dependència, conegut com a Pla Cura, un total de 21 entitats socials s'han aplegat sota la Plataforma per l’Autonomia i la Vida Digna per pressionar les administracions i reclamar una reforma més ambiciosa.
Les entitats consideren que la modificació del sistema és “un pas endavant”, però insisteixen que no és suficient per garantir una atenció digna a les persones en situació de dependència. Per això, demanen ampliar les mesures i impulsar un canvi de model.
Crítiques a les prestacions i als terminis
El Pla Cura té com a objectiu reduir els temps d’espera i simplificar els tràmits. Entre les mesures anunciades hi ha la reducció del temps d’espera a un màxim de 60 dies, la unificació de la valoració del grau de dependència i del PIA en un sol pas i la creació d’una prestació provisional d'entre 100 i 200 euros mentre no hi hagi resolució definitiva.
Des de la Plataforma, però, qüestionen l’eficàcia d’aquesta ajuda temporal. “Què es pot fer amb 200 euros quan una residència en costa 2.000?”, ironitzen. Les entitats acusen les administracions de continuar traslladant la càrrega econòmica a les famílies.
La portaveu de la plataforma, María José Carcelén, remarca que cal “més ambició” i un replantejament profund del sistema per garantir una atenció adequada i sostenible.
Reforma pendent al Congrés
A més de les modificacions aprovades a Catalunya, la reforma de la llei estatal de dependència encara ha de superar una votació final al Congrés dels Diputats, tot i que encara no hi ha data fixada.
Les entitats reclamen que aquesta reforma incorpori canvis estructurals que permetin avançar cap a un model que asseguri autonomia, dignitat i una cobertura real per a totes les persones dependents.