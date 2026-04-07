ACTUALITAT

El turisme rural triomfa per Setmana Santa a Catalunya amb ocupacions de fins al 100%

La Setmana Santa ha deixat bones dades per al turisme rural a Catalunya, que consolida la seva tendència a l’alça davant la incertesa de viatjar a destinacions més llunyanes. Segons el sector, moltes famílies han optat per escapades de proximitat, impulsant així el turisme interior.

Míriam Franch

Barcelona |

El president de la Confederació Catalana d’Agroturisme i Turisme Rural (Concatur), Fèlix Castanyer, assegura que les xifres han estat molt positives, especialment en comarques com la Garrotxa, on la ocupación ha arribat al 100%.

Aquestes dades s’han repetit en altres zones del territori. L’Empordà també ha registrat nivells similars, mentre que el Berguedà s’ha situat al voltant del 95% i les Terres de l’Ebre, amb xifres més moderades, han arribat al 80%.

Un turisme familiar i assequible

El perfil majoritari dels visitants continua sent familiar. Segons Castanyer, aproximadament el 70% dels clients són famílies o grups que es reuneixen per compartir uns dies plegats. A més, el turisme rural es manté com una opció accessible econòmicament, ja que permet combinar allotjament amb opcions d’estalvi com cuinar al mateix establiment.

Bones perspectives per als pròxims mesos

El sector afronta els pròxims mesos amb optimisme. Les reserves per a la primavera i l’estiu s’estan avançant respecte a anys anteriors, fet que confirma la bona salut del turisme rural. Després d’un 2025 de rècord, tot apunta que el 2026 podria mantenir o fins i tot superar aquestes xifres.

Una de les tendències que es consoliden és la desestacionalització. Comarques com la Garrotxa, tradicionalment més fortes a la tardor, han aconseguit atraure visitants durant tot l’any.

El turisme rural es posiciona així com una alternativa cada cop més consolidada, sostenible i repartida al llarg del calendari, que contribueix a dinamitzar el territori i l’economia local.

