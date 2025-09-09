Tres propostes per començar la temporada amb la millor literatura

L’estiu és un dels millors moments per poder llegir tots aquells llibres que no hem pogut gaudir durant l’any, però a La Ciutat volem que no deixis aquest hàbit i per això et portem les millors recomanacions dels lectors amb la Raquel Durán.
3 propostes per començar la temporada
La Raquel ens porta avui tres recomanacions d’allò més atractives, començant amb la darrera novel·la de Rafael Tarradas, ‘La Protegida’, una joia que ens trasllada a l’alta burgesia de la Barcelona de 1880. Una novel·la històrica de suspens que segur que no us deixarà indiferents.
I pels amants dels thillers psicològics, tenim bones notícies, i és que el proper 17 de setembre surt el nou llibre de l’autora revelació d’aquest any al nostre país, Freida McFadden, ‘La professora’. Després de l’èxit de ‘L’assistenta’, McFadden torna amb una nova història on, com sempre, res és el que sembla.
Acabem amb la darrera recomanació que ens ha portat avui la Raquel, ‘Sigue lloviendo’, d’Alice Kellen. Un llibre en el que el que queda clar és que ‘El cor sempre troba el camí de tornada’.