Tres dies més d’espera pels desallotjats del sot de la L9

Els veïns dels 93 pisos desallotjats al barri del Putxet ja saben que no podran tornar a casa seva, com a mínim, fins aquest dissabte. Els Bombers han aconseguit omplir amb formigó l’esvoranc d’uns vuit metres de diàmetre que aquest dilluns va obligar a evacuar vuit edificis sencers, inclosos els negocis situats als baixos.
Ara, els tècnics han d’avaluar l’estat dels immobles abans d’autoritzar el retorn dels residents i la reobertura dels establiments. Aquestes inspeccions s’allargaran almenys tres dies, fet que afecta prop de 200 persones.
La majoria dels desallotjats han passat la nit a casa de familiars o amics, o bé en hotels gestionats per les asseguradores. Només dues persones han requerit allotjament municipal.
L’esvoranc es va produir en un magatzem de la pizzeria Verona, al carrer de Teodora Lamadrid. Un cop estabilitzat el terreny, els Bombers i els tècnics de la Generalitat han iniciat les comprovacions per garantir que no hi ha riscos estructurals.
Una vuitantena de veïns afectats han rebut explicacions aquest migdia durant una reunió al centre cívic del barri amb responsables municipals. Segons els han comunicat, no hi haurà novetats sobre el retorn als habitatges fins dissabte al migdia.
Les primeres investigacions apunten que l’incident està relacionat amb les vibracions de la tuneladora que treballa en les obres de la línia 9 del metro. Diversos veïns i comerciants asseguren que feia dies, i fins i tot setmanes, que havien detectat esquerdes als seus pisos i locals i que ho havien comunicat. En canvi, la Generalitat sosté que les incidències notificades abans de l’esvoranc van ser escasses.
Una de les qüestions que ara s’haurà d’aclarir és quan va passar exactament la tuneladora per la zona i quin coneixement tenien les administracions i les empreses implicades sobre les afectacions detectades pels veïns. Molts residents expliquen que durant les últimes setmanes havien vist topògrafs treballant diàriament al barri i que alguns d’aquests professionals havien accedit als habitatges i negocis per fer-hi inspeccions.