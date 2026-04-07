Tornen a passar trens de Rodalies entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia

El servei de tren entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell ha quedat restablert aquest dimarts, després de més de dos mesos d’interrupció arran de l’accident ferroviari mortal de Gelida del 20 de gener. Amb aquesta reobertura, es recupera la connexió completa entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa Estació del Nord, que torna a operar íntegrament en tren.
La represa del tram permet que les estacions de Gelida, Sant Sadurní d’Anoia, Lavern-Subirats, la Granada, Vilafranca del Penedès, els Monjos, l’Arboç i el Vendrell tornin a disposar de connexió directa amb Barcelona, sense necessitat de transbordaments. Tot i això, es manté un tren llançadora i un servei per carretera entre Terrassa Estació del Nord i Manresa per completar el recorregut.
L'R1 recupera freqüències
A la línia R1, Renfe ha restablert les freqüències habituals en hora punta, amb fins a vuit trens per sentit entre Barcelona i Mataró. Malgrat aquesta normalització, es manté el transport alternatiu per carretera entre Blanes i Maçanet-Massanes en les primeres i darreres circulacions del dia (entre les 22.00 i les 8.00), a causa de l’ampliació dels horaris de manteniment d’Adif.
L'R2 sud, marcada per les obres
Les obres que Adif executa entre Garraf i Sitges obliguen a ajustar els horaris de l’R2 sud. Com a mesura compensatòria, s’incrementen les freqüències entre Granollers Centre i Castelldefels, amb l’objectiu de reforçar la connexió amb Barcelona i millorar l’oferta per als viatgers de Regionals que fan transbordament al Prat de Llobregat.
Acord sindical per desbloquejar el servei
La normalització del servei arriba després que els sindicats CCOO, UGT, Semaf i SF aprovessin la setmana passada els gràfics de línia, el document que fixa els horaris i serveis dels maquinistes de Rodalies. Aquest acord ha estat clau per poder recuperar el servei complet a l’R4, que fins ara estava condicionat per la manca de consens.