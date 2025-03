La tertúlia de la Brúixola: Illa a Madrid, Rodalies i el repartiment dels menors immigrants

Ha estat la setmana de Rodalies i de la pluja. Catalunya sembla, ara sí, comença a deixar enrere el malson de la sequera. Les pluges de les darreres setmanes han permès que els embassaments ja estiguin al voltant del 40%, unes xifres que no veiem des de l’estiu del 2020.

El caos de Rodalies

El que no ha canviat gaire, tot i el ritme inversor que defensa l’administració de l’Estat i de la Generalitat, és el funcionament de Rodalies. Portem ja unes quantes setmanes negres amb retards, avaries, incidències i vagues parcials. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha xifrat en 200 les obres que s’estan duent a terme a la xarxa de Rodalies. Tot i així, ha recomanat paciència perquè les millores trigaran a notar-se. Ho ha dit al Parlament, on Junts, CUP i Aliança Catalana han reclamat la seva dimissió.

Junts marca el ritme

Una altra tònica que es manté, en l’àmbit polític, és la del control dels tempos per part de Junts per Catalunya. Aquesta setmana el partit liderat per Carles Puigdemont ha pactat amb el govern espanyol un decret per fixar nous criteris en el repartiment dels menors immigrants que estan a les Canàries i Ceuta.

Finalment, el nostre darrer quart protagonista ha estat el president Salvador Illa, qui ha defensat el seu projecte econòmic a Madrid: el model de prosperitat compartida envers l’acumulació insolidària d’Isabel Díaz Ayuso.