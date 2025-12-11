REINDUSTRIALITZACIÓ CLIMÀTICA

Catalunya accelera la reindustrialització verda per complir els objectius climàtics

El Govern aposta per agilitzar 814 projectes renovables amb el decret d’impuls verd i el Pla Territorial, enmig d’una urgència climàtica i d’una dependència energètica que encara persisteix.

Ricard Jiménez

Barcelona |

Catalunya té en marxa 814 projectes d’energies renovables que, si s’executen, podrien permetre assolir l’objectiu d’emissions netes el 2030. Però aquesta fita només serà possible si s’agilitzen els tràmits administratius i si la ciutadania s’implica en el procés.

Segons dades de Red Eléctrica, el 2023 només el 15% del mix elèctric català provenia de fonts renovables, mentre que la mitjana estatal superava el 50%. Això evidencia la dependència de Catalunya de l’energia nuclear i de les importacions.

Per revertir aquesta situació, el Govern ha assumit la industrialització verda com un deure i està accelerant la tramitació dels projectes. Tal com afirma Anna Camp, directora de l’Institut Català d’Energia, “la Generalitat va pel bon camí”. Tot i així, si no s’agilitzen els processos, parcs eòlics i plantes fotovoltaiques poden trigar fins a 9 anys a connectar-se a la xarxa.

Per això, el Govern aposta també per projectes petits i comunitaris, més ràpids d’implantar. El 28 d’octubre es va aprovar el Decret d’Impuls Renovable, que simplifica tràmits i fomenta la participació ciutadana. L’objectiu és fer que la població se senti part del canvi i reduir la resistència territorial d’alguns sectors.

A més, s’està desplegant el Pla Territorial d’Energies Renovables (PLATER), que s’explica comarca a comarca. Ahir va ser el torn d’Osona i el Lluçanès, en una ronda informativa que continuarà arreu del país.

