Catalunya accelera la reindustrialització verda per complir els objectius climàtics

Catalunya té en marxa 814 projectes d’energies renovables que, si s’executen, podrien permetre assolir l’objectiu d’emissions netes el 2030. Però aquesta fita només serà possible si s’agilitzen els tràmits administratius i si la ciutadania s’implica en el procés.
Segons dades de Red Eléctrica, el 2023 només el 15% del mix elèctric català provenia de fonts renovables, mentre que la mitjana estatal superava el 50%. Això evidencia la dependència de Catalunya de l’energia nuclear i de les importacions.
Per revertir aquesta situació, el Govern ha assumit la industrialització verda com un deure i està accelerant la tramitació dels projectes. Tal com afirma Anna Camp, directora de l’Institut Català d’Energia, “la Generalitat va pel bon camí”. Tot i així, si no s’agilitzen els processos, parcs eòlics i plantes fotovoltaiques poden trigar fins a 9 anys a connectar-se a la xarxa.
Per això, el Govern aposta també per projectes petits i comunitaris, més ràpids d’implantar. El 28 d’octubre es va aprovar el Decret d’Impuls Renovable, que simplifica tràmits i fomenta la participació ciutadana. L’objectiu és fer que la població se senti part del canvi i reduir la resistència territorial d’alguns sectors.
A més, s’està desplegant el Pla Territorial d’Energies Renovables (PLATER), que s’explica comarca a comarca. Ahir va ser el torn d’Osona i el Lluçanès, en una ronda informativa que continuarà arreu del país.