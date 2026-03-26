Ja s'ha presentat el segon volum de Cartes d’amor, el projecte de Columna que reivindica el valor d’escriure sentiments a mà. L’editor Alberto Gómez ha explicat que creix l’interès del públic: “Hi ha més ganes que mai d’escriure i de tornar a rebre cartes com Déu mana”, ha dit. Al programa hem conversat també amb dos dels participants del llibre. Juanma Quesada ha compartit una carta escrita en plena separació sentimental, un text que descriu com un moment de “cel serè enmig de la tempesta”, i que li va permetre expressar-se sense retrets. Per la seva banda, Candela Tur signa una carta dedicada a un amic amb qui va crear una complicitat inesperada. La seva història destaca per la tendresa i la naturalitat amb què relata aquest vincle: “Volia mostrar com havia evolucionat la nostra relació”, ha explicat. Entre totes les cartes del volum, hi destaca un mateix missatge: el paper continua oferint un espai íntim i sincer que costa trobar en la comunicació digital. Gómez no descarta un tercer volum si continuen arribant històries.
La tendresa i la vulnerabilitat tornen al paper al nou volum de “Cartes d’amor”
L'editor de "Cartes d'amor 2", Alberto Gómez, i dos dels participants d'aquesta nova entrega del projecte, Juanma Quesada i Candela Tur, comparteixen a 'La Brúixola' les cartes que han publicat en aquesta nova publicació.