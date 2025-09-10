El Telèfon de Prevenció del Suïcidi compleix cinc anys

Avui 10 de setembre és un dia molt important: avui es celebra el dia internacional de la prevenció del suicidi, amb l’objectiu de consienciar a nivell mundial de que el suicidi pot prevenir-se. De fet a Barcelona existeix un servei que treballa precisament en aquesta línia i que ja ha complert cinc anys en funcionament. Cinc anys en els que el Telèfon de Prevenció del Suicidi ha atés més de 24.000 trucades. Aquest dispositiu, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i Esperança en Línia va ser la primera línia d’atenció especialitzada i confidencial per a la prevenció del suïcidi, que atén 24 hores al dia, 365 dies a l’any. A més d’atendre aquestes trucades, han intervingut més de 300 casos de suïcidis inminents o en curs. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat la Montse Villalobos. Ella és psicòloga i coordinadora del Telèfon de Prevenció del Suïcidi, i ens ha explicat que "avui és un dia molt important, ja que d'aquest s'ha de parlar i ha d'arribar al major nombre de persones possible".
"Aquest servei neix al 2020, ja que la pandèmia va ser un moment molt alarmant i vàrem veure que feia falta un servei per ajudar i acompanyar a la gent", explica. "Hem atès més de 24.000 persones, una xifra molt gruixuda i és una satisfacció perquè hem tractat fins i tot suïcidis en curs i hem pogut fer un centenar de rescats, pel que hem de seguir treballant en aquesta línia", diu.
"El que ha de fer la gent per contactar amb nosaltres és trucar al 900.925.555, que està a l'abast de tot el públic. Ha de ser fàcil que en un moment crític puguis agafar el telèfon i trucar i posar-te en mans d'un expert", afegeix. "El protocol que s'activa és que un voluntari nostre que està format i es genera una conversa en la que la persona té tota la llibertat d'expresar el que li passa", conclou.