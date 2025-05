Taula, temps i Europa són avui les protagonistes de ‘Paraula de cançó’

Com cada dilluns, la Montse Valls posa música a l’inici de la setmana. Avui li heu proposat que busqui cançons amb taula, temps i Europa.

Taula

Amb la paraula taula hem escoltat ‘Jo mai mai’ de Joan Dausà, ‘Por debajo de la mesa’, de Luís Miguel i ‘Bajo la mesa’, de Morat i Sebastián Yatra.

Temps

Amb la paraula temps, la Montse ens ha portat ‘Lento’, de Julieta Venegas però versionada per Cala Vento, ‘Time after time’ de Cyndi Lauper i ‘Robarle tiempo al tiempo’ de Café Quijano.

Europa

I aprofitant que aquest cap de setmana se celebra Eurovisión, la Montse ens porta la paraula Europa amb ‘Europa superstar’ de La Casa azul i com no podia ser d’una altra manera, ‘Europe is líving a celebration’ de Rosa.

Amb tot, la Montse no ha volgut acabar la secció d’avui sense donar el seu suport a Melody per aquest dissabte.