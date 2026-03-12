PESTA PORCINA AFRICANA

Tancat el parc Collserola després de detectar-se el primer cas de PPA a Barcelona

El conseller Òscar Ordeig demana calma i avança que el tancament s’allargarà i que caldran actuacions contundents de captura de fauna.

Montse Valls

Barcelona | (Publicado 12.03.2026 08:57)

Agents Rurals a Collserola
Des d’aquest dimecres, els accessos al parc natural de Collserola han quedat tancats de manera permanent, excepte per a veïns i treballadors, després de confirmar-se el primer cas de pesta porcina africana (PPA) dins del terme municipal de Barcelona. El Departament d’Agricultura ha activat mesures estrictes per contenir el virus i evitar-ne la propagació.

L’accés per a activitats de lleure queda prohibit, però es manté l’entrada als equipaments, habitatges, negocis, restaurants i estacions de transport públic situats dins del parc.

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat: 'Cal mantenir la calma. Estem aplicant totes les mesures necessàries i el risc per a la ciutadania és inexistent.'

Un cas esperable després del focus de Sant Just Desvern

Ordeig ha explicat que l’aparició del virus a la zona de Collserola que toca Barcelona era previsible, després del focus detectat al voltant de Sant Just Desvern. Les autoritats esperen que apareguin més positius en els pròxims dies, fet que confirma que el tancament del parc s’allargarà.

Amb la incorporació de Barcelona, ja són:

  • 10 municipis amb casos confirmats

  • 18 municipis amb restriccions d’accés

Captura de fauna i actuacions contundents

El conseller ha demanat paciència i ha avançat que caldran actuacions molt contundents de captura de fauna, especialment de senglars, per frenar la propagació del virus. També ha remarcat que els equips tècnics estan treballant de manera coordinada i intensiva.

