Socialitzar la riquesa: el compromís de les Fundacions Ferrer

Les Fundacions Ferrer neixen d’una filosofia clara: el sector privat pot i ha de jugar un paper actiu en la construcció d’una societat més justa. Impulsades per la companyia Ferrer, certificat com a empresa B Corp, aquestes iniciatives canalitzen almenys el 50% dels beneficis nets cap a projectes socials. Amb un pressupost anual que supera els 20 milions d’euros, el seu objectiu és generar oportunitats i reduir desigualtats de manera estructural, fugint de les donacions puntuals.
El seu impacte es concreta en projectes molt diversos que abasten des de l’agricultura regenerativa fins a la cultura o l’acció social. Destaquen iniciatives com la creació d’horts urbans en espais en desús, que combinen sostenibilitat, inclusió social i beneficis terapèutics, així com una cuina solidària que distribueix milers d’àpats diaris a persones vulnerables. També impulsen programes culturals, especialment en l’àmbit musical, amb centenars de beques anuals i projectes educatius que porten la música a entorns amb menys oportunitats.
Aquesta aposta transversal respon a la voluntat d’incidir en diferents àmbits clau de la societat, des de l’educació fins a la salut o la cultura. Segons la seva directora, Estefanía Rico, el repte és identificar on es poden generar més oportunitats i treballar des de l’acompanyament directe amb les persones i entitats. El model, poc habitual en el teixit empresarial, busca no només donar suport sinó transformar realitats, amb la convicció que el creixement econòmic ha d’anar de la mà d’un compromís social ferm.