VISIÓ SOCIAL

Socialitzar la riquesa: el compromís de les Fundacions Ferrer

A 'La Brúixola' conversem amb la directora de les Fundacions Ferrer, Estefanía Rico, per aprofundir en un model que aposta per redistribuir la riquesa i convertir l’activitat empresarial en una eina de transformació social, amb un impacte tangible en àmbits com la cultura, l’alimentació i la sostenibilitat

Redacción

Barcelona |

Les Fundacions Ferrer neixen d’una filosofia clara: el sector privat pot i ha de jugar un paper actiu en la construcció d’una societat més justa. Impulsades per la companyia Ferrer, certificat com a empresa B Corp, aquestes iniciatives canalitzen almenys el 50% dels beneficis nets cap a projectes socials. Amb un pressupost anual que supera els 20 milions d’euros, el seu objectiu és generar oportunitats i reduir desigualtats de manera estructural, fugint de les donacions puntuals.

El seu impacte es concreta en projectes molt diversos que abasten des de l’agricultura regenerativa fins a la cultura o l’acció social. Destaquen iniciatives com la creació d’horts urbans en espais en desús, que combinen sostenibilitat, inclusió social i beneficis terapèutics, així com una cuina solidària que distribueix milers d’àpats diaris a persones vulnerables. També impulsen programes culturals, especialment en l’àmbit musical, amb centenars de beques anuals i projectes educatius que porten la música a entorns amb menys oportunitats.

Aquesta aposta transversal respon a la voluntat d’incidir en diferents àmbits clau de la societat, des de l’educació fins a la salut o la cultura. Segons la seva directora, Estefanía Rico, el repte és identificar on es poden generar més oportunitats i treballar des de l’acompanyament directe amb les persones i entitats. El model, poc habitual en el teixit empresarial, busca no només donar suport sinó transformar realitats, amb la convicció que el creixement econòmic ha d’anar de la mà d’un compromís social ferm.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer