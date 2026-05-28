El SIL 2026 posa el focus en la geopolítica i la IA en plena transformació del comerç global

El Saló Internacional de la Logística (SIL), organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, escalfa motors en un context global marcat per les tensions geopolítiques que estan redefinint les regles del joc. Dels aranzels impulsats per l’expresident nord-americà Donald Trump als nous acords comercials entre la Unió Europea i el Mercosur, passant pel conflicte obert entre els Estats Units, Israel i l’Iran, el sector logístic es veu obligat a adaptar-se constantment a un escenari canviant.
Amb aquest teló de fons, el recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona acollirà, del 3 al 5 de juny, la vint-i-vuitena edició del SIL, una cita que tornarà a situar Barcelona com a capital mundial de la logística i que tindrà la intel·ligència artificial com a gran aliada per encarar el futur immediat.
Durant la presentació del saló, els seus organitzadors han posat en relleu la capacitat de resiliència i adaptació del sector davant dels girs provocats per decisions polítiques i estratègiques. En aquest sentit, també han apuntat a un exemple més local: el canvi de governança al Consorci de la Zona Franca, acordat entre el Govern i Esquerra Republicana en el marc de les negociacions pressupostàries de la Generalitat.
Malgrat aquest moviment, el president executiu del Consorci, Pere Navarro, ha volgut transmetre un missatge de continuïtat i estabilitat. Ha remarcat que les decisions dins l’organisme es prenen en un plenari “plural” i per “unanimitat”, i s’ha mostrat confiat que aquest òrgan es mantingui intacte, fins i tot si es crea un nou espai “més executiu”. Navarro ha deixat entreveure així que el canvi de governança no afectarà el funcionament ordinari ni l’esperit de consens que ha caracteritzat fins ara la institució, allunyant-la de les tensions i conflictes polítics.
El SIL tornarà a ser, segons Navarro i la directora general del Consorci, Blanca Sorigué, un punt de trobada clau per al sector, amb milers de professionals i empreses de tota la cadena de subministrament que debatran i presentaran les solucions logístiques del futur.
Les xifres d’aquesta edició apunten a un esdeveniment de gran dimensió: més de 600 expositors, 15.000 visitants i unes 160 innovacions tecnològiques. Totes elles, d’una manera o altra, vinculades a la intel·ligència artificial, que enguany tindrà per primera vegada un espai propi dins el saló.
Entre les aplicacions més destacades hi ha el transport autònom de mercaderies, una tecnologia que promet reduir costos i guanyar eficiència, amb impacte directe en el preu final per al consumidor. La IA es consolida així com una eina clau per optimitzar processos, anticipar riscos i donar resposta a un mercat global cada cop més complex i exigent.
En definitiva, el SIL 2026 es presenta com un termòmetre del moment que viu la logística mundial: un sector en plena transformació, condicionat per la geopolítica però també impulsat per la innovació tecnològica. Barcelona, un any més, en serà l’epicentre.