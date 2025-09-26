Setmana de les persones sordes: Quines dificultats i barreres tenen avui dia?

És difícil pensar en què, vistos els avenços tecnològics i socials, les persones sordes puguin trobar-se amb infinitat de barreres que dificulten un dia a dia ja de per si prou complicat. És per això que, en la Setmana de les Persones Sordes, hem parlat amb l'Albert R Casellas, president de la FESOCA (Federació Catalana de Persones Sordes) sobre tots aquests obstacles amb el que es troba aquest col·lectiu dia rere dia i en tots els àmbits.
L'Albert ens explicava les dificultats que encara han d'afrontar les persones sordes a nivell comunicatiu, amb moltes dificultats a l'hora de, per exemple, fer activitats quotidianes com anar al metge o al banc. Aquí necessiten tenir al costat en tot moment un/a intèrpret en llengua de signes. També es troben amb dificultats a l'hora d'accedir al món laboral, on veuen que el seu ventall de possibilitats es redueix amb escreix. I a banda de tot això les persones sordes també es troben amb una certa falta d'empatia per part de la societat.
No us perdeu aquesta entrevista on l'Albert ens ha explicat amb tot detall tant aquestes dificultats com també les sensacions que poden arribar a tenir avui dia les persones sordes, a les que tot això els suposa una gran càrrega psicològica.