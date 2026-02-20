Setena jornada de vaga dels metges amb les negociacions encallades i crits d’alerta sobre el col·lapse sanitari

La setena jornada de vaga dels metges de Catalunya ha acabat a les portes de la conselleria de Salut amb les negociacions completament bloquejades. Entre xiulets, escridassades i un soroll estrident, els professionals han accedit al recinte del Departament dirigit per la consellera Olga Pané, que no ha donat cap senyal d’acostament al col·lectiu en tot el matí. Minuts després han tornat a sortir als carrers de Barcelona per reclamar un conveni propi que reculli les singularitats de la seva professió.
Al crit de “seguim lluitant”, la protesta ha finalitzat a quarts de dues davant de la conselleria de Salut, als peus del Camp Nou. Els metges denuncien, entre altres coses, l’hermetisme de la consellera Pané, mentre les negociacions continuen completament bloquejades i sense perspectives de desencallar-se.
El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha lamentat que, malgrat les mobilitzacions dels darrers mesos, no hi hagi cap tipus de negociació oberta amb el Departament de Salut. Ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a liderar personalment la recerca d’acords: “Si té les solucions per a Catalunya, que negociï amb els metges”. Durant la marxa, Lleonart ha advertit que la situació del sistema sanitari és “crítica per al país” i ha alertat que, si no es reverteix, “un dia ens aixecarem i veurem com es col·lapsa, com va col·lapsar Rodalies no fa gaire”. Segons ha denunciat, “tenim una sanitat muntada per a 6 milions de persones i som 8 milions i mig, amb un envelliment de la població cada cop més important. Això no pot continuar així. Si no tenen clar que han d’asseure’s i parlar amb qui té el coneixement per poder revertir aquesta situació, no ens en sortirem”.
Segons els sindicats, la manifestació ha reunit 3.000 professionals i ha tingut un 43% de seguiment. Les xifres difereixen de les facilitades pels Mossos d’Esquadra —850 assistents— i de les de la Generalitat, que situa el suport a la vaga en un 7%. Un ball de dades que no desdibuixa la realitat: aquesta ha estat la setena jornada de vaga dels metges des de l’octubre de l’any passat i la segona d’aquesta mateixa setmana.
Emulant una rua de Carnaval, els facultatius han tornat a reclamar un conveni propi que reconegui les singularitats de la seva feina i que posi fi a les guàrdies de 24 hores, la sobrecàrrega laboral, les dificultats per conciliar amb les famílies, la manca de temps per atendre els pacients i la falta de professionals al sector públic. Aquest clima de tensió s’ha agreujat després que l’acord tancat entre el Ministeri de Salut i altres col·lectius mèdics no satisfés les demandes dels professionals catalans.
Les mobilitzacions no s’aturen: Metges de Catalunya ja ha anunciat noves protestes conjuntes amb agricultors i bombers la setmana vinent.