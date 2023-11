El sector agroalimentari català reclama doblar els esforços per adaptar-nos a la nova realitat

Una realitat que es sustenta en 3 punts. El canvi climàtic, la sequera que se’n deriva i les solucions que ens presenta la tecnologia. Trobar l’equilibri seria la quarta pota de la cadira però és impossible aconseguir-ho sense que la Generalitat prengui decisions de futur.

Avui en dia, Catalunya té menys aigua i menys superfície agraria que fa uns anys. Entre altres, el sector agrícola i ramader reclama ajudes per poder pal·liar els efectes del canvi climàtic.

Els qui treballen al camp entenen que les administracions haurien de prendre decisions per equilibrar el subministrament però pel moment, segons en Joan Caball, Coordinador Nacional d’Unió de Pagesos de Catalunya, només els assenyalen com a culpables de la sequera.

"Hi ha una aixeta pels que que cultivem, que es pot tancar amb molta facilitat. Però existeix una altra realitat, la que viu la resta de la societat. No hi ha una aixeta pel turisme, ni per la indústria ni per la resta de la ciutadania".

Segons Caball, el sector està adaptant-se per viure amb menys aigua. Reclamen que s’aposti per l’aigua dessalinitzada o regenerada per regar els coltius, però necessiten estar acompanyats per normatives i inversions previstes a llarg termini.

Això suposaria un canvi de model productiu, necessari als seus ulls, però que no es pot fer sense que les institucions facin un pas endavant.

"Tots haurem de creure més en les noves tecnologies, en els informes climàtics que coneixem dia rere dia. Hem de canviar el model productiu tot el sector econòmic de Catalunya. Si només ho fem el sector agrari, la realitat del territori no canviarà"

I els experts ja avisaven dels següent l’any 2016... Les temperatures pujaran, el volum de pluges caurà i la disponibilitat d’aigua al clima mediterrani caurà un 20%. Fins ara s’ha fet poc per reduir una xifra que cada dia som més a prop d’assolir.