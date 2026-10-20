Sant Joan de Déu alerta que el 20% dels joves se senten sols i reivindica recuperar els espais comunitaris

La soledat no desitjada afecta 30 milions de persones a Europa i un 20% de la població a Espanya. Sant Joan de Déu ha posat el focus en aquesta problemàtica amb la tercera Setmana contra la Soledat No Desitjada, que se celebra del 20 al 25 d’octubre amb activitats comunitàries, tallers i propostes culturals.
La campanya ha començat aquest dimarts a Cornellà de Llobregat, amb una acció al carrer Vicenç Llivina que convidava els ciutadans a mantenir converses amb persones desconegudes. També s’han programat activitats a altres punts, com Palma de Mallorca i Saragossa.
Una problemàtica que afecta totes les edats
El director de Solidaritat de Sant Joan de Déu, Juanjo Ortega, ha explicat a La Ciutat que la campanya neix de l’experiència dels centres de l’entitat, tant sanitaris com socials, on detecten situacions de soledat entre persones migrades, persones sense llar o persones amb problemes de salut mental.
Ortega ha remarcat que la soledat no desitjada no afecta només la gent gran. Entre un 20% i un 25% dels joves també asseguren sentir-se sols. En aquest sentit, ha advertit que les xarxes socials poden generar una falsa sensació de comunitat, però no sempre substitueixen les relacions presencials: “Hi ha una altra vida, i saber-se relacionar amb la presencialitat és fonamental”.
Recuperar els espais de relació
La campanya reivindica la importància dels espais comunitaris, com ara les escoles, els clubs esportius, les biblioteques, els centres cívics o les empreses. Segons Ortega, aquests entorns permeten crear vincles i xarxes de suport.
L’entitat també alerta dels efectes del teletreball en les persones que tenen més dificultats per relacionar-se. “A vegades és una trampa amagada, perquè pots acabar excloent-te dels espais socials”, ha apuntat.
La importància dels petits gestos
Sant Joan de Déu recorda que moltes persones que se senten soles no ho verbalitzen per l’estigma que encara envolta aquesta situació. Per això, demana a l’entorn que estigui atent a possibles senyals i que recuperi gestos tan senzills com parlar amb els veïns o interessar-se per com es troben.
Ortega ha defensat que combatre la soledat és una responsabilitat compartida i ha animat les persones que la pateixen a no culpabilitzar-se. “No és un problema d’individualitats, és de tota la societat”, ha afirmat.