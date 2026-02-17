PESTE PORCINA AFRICANA

Sant Feliu de Llobregat entra a la zona d’alt risc per un nou cas de PPA

Un nou positiu de pesta porcina africana (PPA) detectat fora del radi inicial obliga a ampliar les restriccions de mobilitat a Sant Feliu de Llobregat i a una petita part de Barcelona. En parlem a La Brúixola amb l'alcaldessa del municipi, Lourdes Borrell.

Lola Surribas

Barcelona |

Avui s'ha confirmat el tercer cas de Peste Porcina Africana fora del perímetre de 6 km establert al voltant de Cerdanyola del Vallès, on es va detectar el brot a finals de novembre. En total, ja s’han trobat 162 senglars morts infectats pel virus. El nou positiu se suma als dos confirmats divendres passat a Molins de Rei i el Papiol, reforçant l’afectació al Baix Llobregat. Amb aquesta ampliació, el nombre de municipis dins la zona d’alt risc passa de 14 a 16. A Barcelona, les limitacions afecten el barri de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes, connectat amb Sant Feliu a través de Collserola.

L’alcaldessa de Sant Feliu, Lourdes Borrell, ha explicat en declaracions a La Brúixola que el consistori ha reaccionat de manera urgent: “En el moment en què tenim la confirmació, hem d’activar-ho tot: Collserola, el Parc Agrari i el riu. Tot el perímetre queda afectat". Entre les mesures aplicades destaca el tancament total dels accessos a Collserola dins del terme municipal, tant per a activitats esportives com per passejar-hi amb gossos. També ha avançat que el consistori està coordinat directament amb el Departament d’Agricultura per valorar accions més específiques: “Ens hem posat de seguida en contacte amb el conseller per prendre mesures més quirúrgiques quan sigui possible”, assegura. Tot i que no s’ha detectat cap afectació a explotacions porcines, es mantenen controls estrictes en 57 granges i s’han analitzat més de 1.000 mostres negatives.

