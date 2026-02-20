Política

Salvador Illa fa una picada d’ullet a Esquerra amb l'IRPF

El president de la Generalitat assegura que el seu compromís amb el traspàs del tribut "és total"

Marcos Díaz

Barcelona |

Salvador Illa durant la reunió del Consell Tècnic de la Generalitat
Salvador Illa durant la reunió del Consell Tècnic de la Generalitat | Govern

El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol anar per feina amb els Pressupostos després de tornar de la baixa mèdica. El Govern manté el calendari d’aprovar-los en el primer trimestre -o en tot cas, poc dies després del 31 de març- perquè els comptes "són necessaris". Un cop que ja tenen el sí dels Comuns, ara falta atreure Esquerra Republicana.

El cap de l’Executiu ha fet aquest divendres un gest per fer seure els republicans a la taula. Salvador Illa els ha expressat el seu "compromís total" amb els acords d’investidura, subratllant la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat. "El meu compromís en avançar cap la gestió de l'IRPF i en la hisenda catalana és total. Seguirem impulsant els acords i les iniciatives parlamentàries per fer-lo possible", ha afirmat Illa. El president del Govern ha reblat que "sé com fer-ho i ho farem".

També ha remarcat que "estem complint els acords d'investidura i ho continuarem fent", perquè "ens sentim orgullosos dels acords d'investidura".

Illa ho ha dit en la seva intervenció davant el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i tots els secretaris generals del Govern que formen el Consell Tècnic de la Generalitat, la sala de maquines de l'Executiu que s'encarrega de preparar les reunions setmanals de dimarts. El president del Govern ha participat aquest divendres de manera extraordinària per agrair la feina feta durant la seva absència.

