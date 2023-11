Salut i Drets Socials: Més units que mai per les residències

Avui en dia, a Catalunya hi ha més de mil residències per a gent gran, on viuen més de 60mil persones. Moltes d’elles pateixen un elevat grau de dependència i per aquest motiu, ja hi ha 34 equips amb places residencials al seu càrrec que vetllen per la seva salut.

De fet, enguany un 90% dels pacients han rebut visites de les seves infermeres assigades i un 60% dels seus metges. Però la idea és la de reforçar aquest equips, per això s’invertiran 15 milions d’euros per adherir 117 metges i 130 infermers o infermeres.

Aquests assumiran progressivament les funcions per donar suport i coordinar els serveis d’infermeria de les residències. Un fet que afavorirà la vida dels pacients i millorarà els serveis dels centres hospitalaris.

"Principalment, perquè rebran un seguiment més controlat, deixant enrere les visites rutinàries. A més, que des de l'Atenció Primària es pugui atendre les descompensacions dels pacients de forma directa permetrà lliurar d'aquesta tasca als serveis d'urgènices dels centres hospitalaris, que es saturen i no tenen l'historial mèdic dels usuaris", indica el conseller de Salut, Manel Balcells.

El propi Balcells assegura que és qüestió d’un any que es desplegui aquest pla i que incrementa el vincle entre el món de la Salut i les residències. Un pla conjunt, entre el departament de Salut i el de Drets Socials.