Rufián (ERC), sobre Yolanda Díaz: "Per aturar a la dreta de veritat, no serveix una esquerra de mentida"

En una entrevista a 'La Brúixola', Rufián ha assegurat que ha de ser "dur" amb la postura de Díaz envers el conflicte sobiranista: "En set anys de política, de les poques coses que he après és que si no entens a un polític o política és perquè no vol que l'entenguis. I aquest espai, al que jo em sento molt proper en alguns posicionaments socials, quan parlen de Catalunya, de sobte, es converteixen en un espai polític molt antic. Ja li va passar en el seu moment a Pablo Iglesias. I seré dur. Crec que per aturar la dreta no serveix una esquerra de mentida". Unitat independentista? Gabriel Rufián ha assegurat que encara no renuncien a pactar un acord programàtic amb Junts i la resta de forces independentistes que fixi les condicions per a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez. "El preu ha de ser alt i consensuat amb totes les forces independentistes i també les sobiranistes", ha apuntat el líder d'Esquerra a Madrid. Això sí, Rufián ha evitat concretar aquestes condicions perquè "no volem telegrafiar la comunicació a través dels mitjans i de titulars". En tot cas, Rufián manté la necessitat de recuperar la taula de diàleg perquè només "hem de parlar, no hi ha cap alternativa a l'estratègia de negociar". Acord PP i PSOE Rufián ha cridat a votar Esquerra per defensar Catalunya davant un possible acord de PP i VOX tot i que tampoc descarta la gran coalició entre populars i socialistes: "Si el PP es pot estalviar la problemàtica política i mediàtica de la ultradreta i el PSOE es pot evitar la mateixa problemàtica negociant Bildu i ERC, ho faran. Fa temps que es demana des d'alguns espais polítics i mediàtics". Sobre el debat que protagonitzaran Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo a Atresmedia, el candidat d'Esquerra ha assegurat que "com a demòcrata em sembla bé" tot i que ha demanat anar més enllà del retorn al bipartidisme.