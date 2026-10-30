Un robot ajuda a tornar a caminar a persones que han patit un ictus

La startup barcelonina Robopedics ha desenvolupat AWAKE, un dispositiu biónic d’assistència a la marxa pensat especialment per a persones que han patit un ictus. L’objectiu és facilitar la rehabilitació i ajudar els pacients a recuperar mobilitat, autonomia i qualitat de vida.
Un robot per a la cama afectada
A diferència d’altres solucions tecnològiques que actuen sobre les dues cames, AWAKE està dissenyat per treballar únicament la cama afectada per l’ictus, sigui la dreta o l’esquerra.
El dispositiu pesa sis quilos i es pot col·locar i retirar en menys de cinc minuts. Segons Dionís Guzmán, cofundador de Robopedics, aquesta lleugeresa permet utilitzar-lo tant en centres hospitalaris com en domicilis, amb l’ajuda d’un fisioterapeuta, un cuidador o un familiar.
Rehabilitació també a casa
La startup defensa que la recuperació no s’ha de limitar a les sessions hospitalàries. Per això, l’AWAKE està pensat perquè les persones puguin continuar entrenant-se a casa i, fins i tot, sortir al carrer.
El dispositiu té una autonomia de fins a 18 hores i es pot adaptar a la mida, el pes, l’alçada i el nivell de lesió de cada pacient. A més de millorar la mobilitat, l’empresa destaca que recuperar la capacitat de caminar pot contribuir a reforçar l’autonomia i el benestar emocional de les persones que han patit un ictus.
En fase d’assaig clínic
AWAKE es troba actualment en procés de certificació com a dispositiu clínic a Europa. Els assaigs han començat en dos hospitals de Barcelona i la previsió de Robopedics és completar aquesta primera fase entre la primavera i l’estiu de l’any vinent.
La startup ja ha acumulat més de 500 hores d’assaigs i més de 130 pacients han mostrat interès a provar aquesta tecnologia a Espanya. Robopedics confia que, un cop obtingui l’autorització corresponent, el dispositiu pugui arribar a les persones i famílies que el necessiten.