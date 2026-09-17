Restablerta la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 després de la reparació de les vies afectades per un esvoranc a Vallbona

La circulació ferroviària de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac s'ha reprès aquest dijous poc abans de dos quarts de sis de la tarda, després que Adif hagi completat la reparació de les dues vies afectades per un forat provocat per les fortes pluges de dimecres al vespre.
Segons ha informat Renfe, els trens han recuperat la circulació una vegada finalitzats els treballs i superades les comprovacions tècniques necessàries per garantir la seguretat de la infraestructura. La companyia ha detallat que el servei anirà recuperant progressivament els horaris habituals de pas.
El temporal va provocar un moviment de pedres que va afectar les dues vies
La incidència es va produir arran del temporal registrat dimecres al vespre. Un moviment de pedres va provocar un forat que va afectar les dues vies ferroviàries en aquest tram de la xarxa de Rodalies, obligant a interrompre la circulació durant bona part de la jornada.
Adif ha treballat durant tot el dia per reparar els desperfectes i ha reforçat la zona amb formigó. A primera hora de la tarda, el gestor ferroviari ha posat les vies a disposició de Renfe, que posteriorment ha dut a terme els reconeixements tècnics previs abans d'autoritzar la represa del servei.
Una incidència molt a prop de l'esvoranc registrat aquest estiu
El punt afectat es troba a pocs metres de la zona de Vallbona on el mes de juliol passat es va produir un esvoranc de grans dimensions que també va obligar a interrompre el trànsit ferroviari durant diversos dies. Aquest nou episodi ha tornat a generar preocupació entre els usuaris habituals de Rodalies, que durant el matí han denunciat les molèsties derivades dels canvis de mobilitat i la falta de normalitat en el servei.