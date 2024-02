El PP replica la carta de Carles Puigdemont

LEER MÁS Puigdemont asegura que si Feijóo fuera presidente, no se le investigaría por terrorismo

L’expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, ha acusat el PP de reactivar el cas Tsunami. El líder de Junts ha enviat una carta a tots els eurodiputats on atribueix la seva acusació de terrorisme i altra traïció a la crida que va fer l’expresident del Govern central, José María Aznar, per “actuar” contra la investidura de Pedro Sánchez. “Si haguéssim fet Feijóo president, tot això no passaria”, ha conclòs.

El Partit Popular ha sortit al pas assegurant que “no estaria passant” perquè mai haurien acceptat l’amnistia. El vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal, Elías Bendodo, ha afirmat des de Barcelona que “són certes les manifestacions de l’independentisme, perquè no hauríem fet cessions inacceptables”.

Bendodo ha emmarcat en la “normalitat” el diàleg que hi va haver entre Junts i el PP per una hipotètica investidura d’Alberto Núñez Feijóo. El dirigent popular, en tot cas, ha destacat que “una cosa és dialogar i una altra pactar”. “Les nostres línies vermelles són conegudes”, ha reblat.

A preguntes dels periodistes, el vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal del PP ha afirmat que no té constància que es produïssin converses amb Carles Puigdemont o Jordi Turull durant les negociacions per invcestir Feijóo.